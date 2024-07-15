الرصد الجوي يحذر وينبه: تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى نهاية الأسبوع الجاري..

يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بكافة ولايات الجمهورية التونسية إلى نهاية الأسبوع الجاري وتبقى فوق المعدلات العادية لشهر جويلية لكن بعيدة عن الأرقام القياسية، حسب ما أكده حمزة سعد عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وقال الأخير في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الإثنين 15 جويلية 2024، إن درجات الحرارة ستتواصل مرتفعة وطقس حار بأغلب الجهات خاصة الداخلية منها وبالنسبة للمناطق الساحلية درجات الحرارة أقل لكن بفعل الرطوبة العالية درجات الحرارة المحسوسة ستكون مرتفعة نسبيا.

ودعا سعد إلى تجنب الخروج والسباحة في أوقات الذروة من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء إلا للضرورة مع شرب الماء واستعمال الوسائل الوقائية.

وأفاد المتحدث بأن السباحة ممكنة في أطراف النهار وإجمالا البحر هادئ إلى قليل الاضطراب بأغلب السواحل، مؤكدا ضرورة التقيد بأعلام الحماية المدنية على الشواطئ.