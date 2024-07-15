قبلي: تواصل التدخلات لصيانة نقاط المياه بالمراعي الصحراوية

تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي انجاز البرنامج السنوي لصيانة نقاط المياه بالصحراء بهدف توفير مياه الشرب للرعاة والقطعان، فضلا عن تهيئة المظلات لحمياتهم من حرارة الشمس، وفق ما أكده رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية، جلال بلقاسم، صباح اليوم الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن التدخل لتهيئة وصيانة نقاط المياه بالعمق الصحراوي وخاصة بالمراعي النائية يشمل الفساقي العمومية، والابار السطحية، والمشارب، والخزانات، و يرمي للمحافظة على تزويد القطيع والرعاة بالمياه، وقد كانت التدخلات خلال السداسي الاول من سنة 2024 ببئر بوبكر بمعتمدية الفوار أين تمت صيانة 2 مشارب، إلى جانب صيانة 3 فساقي عمومية 2 منها بمنطقتي ام الشياه والقمقومة من معتمدية دوز الشمالية، وواحدة بمنطقة السقي من معتمدية سوق الاحد اين تم ايضا التدخل لصيانة بئر سطحية.

وأكد أن برنامج التدخلات لسنة 2024 سيشمل، إثر اتمام طلب العروض، تنظيف وإصلاح 8 فساقٍ عمومية 3 منها بمنطقة الظاهر بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية اضافة الى فسقيتين بظاهر دوز ومثلها بمنطقة السقي، كما سيتم التدخل لتعهد خزانات ببئر الحاج ابراهيم مكن بمعتمدية دوز الجنوبية، وبئر غيزن بمعتمدية دوز الشماليةـ مع انجاز 2 مشارب ابل جديدين بكلتا البئرين.

هذا وتشمل التدخلات تنظيف وصيانة أغلب الآبار السطحية ومنها بئر أمية علي بمعتمدية الفوار، و3 آبار بمنطقة السقي هي بئر السانية وبئر العراقيب وبئر الهنشير.