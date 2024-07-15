عاجل/ كان عضوا في حملة نبيل القروي: تمديد الاحتفاظ بنائب بالبرلمان المنحل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الاثنين، بالتمديد في الاحتفاظ مدة 24 ساعة إضافية بالنائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بعياض اللومي، وذلك بعد أن تم إيقافه استنادا لمنشور تفتيش صادر في حقه على خلفية تتبعات قضائية مثارة ضده بصفته عضوا بالحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، حسبما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة نزار لعوج صرّح لموزاييك.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تقدمت بشكاية ضد اللومب من أجل تهم تتعلق بتقديم تبرعات عينية ونقدية قصد التأثير على الناخب.