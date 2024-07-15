عاجل/ جريمة قتل: كشف سر الجثة الملقاة في الطريق بأريانة والقبض على القاتل

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة من إلقاء القبض على شاب يشتبه في تورطه صباح اليوم الاثنين، في قتل نادل بمقهى وحجز أداة الجريمة المتمثلة في سكين، وفق ما أكّده مصدر مطلع لموزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد أذنت صباح اليوم الاثنين بتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة نادل بمقهى عثر على جثته ملقاة على حافة الطريق وسط أريانة وتحمل آثار اعتداء بالعنف على مستوى الرأس وطعنات بواسطة آلة حادة على مستوى مواطن مختلفة من جسد الهالك.

وبانطلاق الأبحاث، كثّف أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة من تحرياتهم وتجميع مختلف الشهادات والاطلاع على تسجيلات كاميراوات المراقبة وفي ظرف زمني وجيز أمكن لهم تحديد هوية المشتبه به في قتل الهالك حيث أمكن لاحقا الكشف عن مكان تحصنه والقاء القبض عليه وحجز السكين التي استعملها في قتل الضحية، وهو ما اعترف به المظنون فيه بسبب خلاف بينه وبين الهالك. ليتقرر الاحتفاظ به على ذمة قاضي التحقيق المتعهد بالملف.