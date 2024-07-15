نحو فرض توزيع 5% من أرباح البنوك على المؤسسات الصغرى والمتوسطة

يتضمن مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية، مقترح توزيع 5% من مرابيح البنوك السنوية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض على الشرف، حسبما صرح به النائب محمد علي فنيرة، اليوم الإثنين، لموزاييك.

وأضاف النائب أنّ المشروع يتضمن أيضا مراجعة استخلاص الفوائض وحوكمتها وإجراء غلق الحسابات الجارية إذا لم يتم التعامل بها في ظرف 6 أشهر.

وشدّد فنيرة على أنّ البنوك إذا تمّ تمرير هذا المشروع ملزمة بتطبيقه أو سيتم فرض خطايا عليها، وفق تصريحه.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريع العام بممثلين عن وزارة العدل بخصوص تنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية.