وزارة الفلاحة تعلن مداواة اكثر من مليون 150 الف شجرة زيتون ضد الذبابة الضارة

أعلنت وزارة الفلاحة أن الحملة الوطنية لمكافحة الحشرات الضارة بالزياتين شملت ولايات مدنين وصفاقس وقابس ولاتزال جارية بالمنستير والمهدية مستهدفة أكثر من مليون 150 ألف شجرة زيتون.

وتشمل الحملة الوطنية لمكافحة الآفات الضارة بالزياتين التي انطلقت منذ أواخر شهر ماي 2024 بالاساس ذبابة الزيتون وذلك على إثر رصد ارتفاع كثافة الحشرة ما يعبر عنه ببلوغ العتبة الاقتصادية للتدخل وتوفر الظروف المناخية الملائمة لتكاثرها.

وبينت الوزارة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء، انه تم الشروع في المداواة الأرضية والجوية ضد الذبابة بولاية مدنين لعشرين يوما شملت 557500 أصل زيتون لتشمل الحملة لاحقا مداواة 3750 أصل زيتون بولاية صفاقس و 170250 أصل بولاية قابس.

واكدت ان العملية لاتزال متواصلة بنسق حثيث بولايتي المنستير والمهدية ليتم تباعا منذ بداية شهر جويلية 2024، الإعلان عن مداواة 226 ألف أصلا و205 ألف أصلا.

ولاحظت الوزارة ان هذه الحشرة متواجدة بجميع بلدان البحر الأبيض المتوسّط ويتم متابعتها ورصدها من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري.