قريبا/ توريد 75 حافلة من فرنسا..

مفزع: 500 انتهاك للاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين في فلسطين منذ بداية 2024

عاجل: التحقيق في ملفات فساد تورط فيها أعضاء من المجلس البلدي السابق بهذه الولاية واصدار بطاقات ايداع بالسجن..

هام/ هذه شروط التمتع بالامتيازات الجبائية لبعث المشاريع الخاصة بالمواطنين التونسيين بالخارج..

عاجل/ لاكثر من 48 ساعة: اضطراب في توزيع المياه بهذه المناطق

2024/07/16 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، أنه سيتم تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، ببعض المناطق من مدينة زغوان وهي كالآتي : حي البساتين وحي العرائس وحي النزهة والحي الصناعي مريح والقنطرة الكحلة والسوينيات وواد الربح والروايقية.
ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس 18 جويلية 2024 على الساعة العاشرة ليلا.
وياتي هذا الاضطراب في إطار أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على مستوى البئر العميقة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان (بئر المجمع المائي بنت سعيدان (2 ) اليوم الثلاثاء، والتي تتزود منها بعض الأحياء بمدينة زغوان وأحوازها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn