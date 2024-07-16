عاجل/ لاكثر من 48 ساعة: اضطراب في توزيع المياه بهذه المناطق

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ، أنه سيتم تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، ببعض المناطق من مدينة زغوان وهي كالآتي : حي البساتين وحي العرائس وحي النزهة والحي الصناعي مريح والقنطرة الكحلة والسوينيات وواد الربح والروايقية.

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس 18 جويلية 2024 على الساعة العاشرة ليلا.

وياتي هذا الاضطراب في إطار أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على مستوى البئر العميقة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان (بئر المجمع المائي بنت سعيدان (2 ) اليوم الثلاثاء، والتي تتزود منها بعض الأحياء بمدينة زغوان وأحوازها.