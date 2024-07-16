إيقاف حوالي 40 خط حافلة بتونس الكبرى



أكد المدير المركزي لاستغلال شبكة الحافلات بشركة نقل تونس نبيل المصمودي، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، أن حوالي 40 خط من خطوط الحافلات تم إيقافهم مبدئيا بتونس الكبرى.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أفاد المصمودي بأن هذه الخطوط ستعود لسالف نشاطها مع تحسن أسطول الشركة.

وكان المصمودي قد صرح ان 45 حافلة في طور الاستغلال من بين 200 معطبة وقريبا توريد 75 حافلة من فرنسا.

كما كشف المدير المركزي لاستغلال شبكة الحافلات بشركة نقل تونس انه وبأمر من رئيس الجمهورية سيتم إقتناء 300 حافلة جديدة اواخر السنة الجارية او بداية السنة القادمة .