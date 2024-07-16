مقتل شاب في انزلاق سيارة واصطدامها بشجرة..

تراجع فائض الميزان التجاري للنسيج والملابس ب3،1 نقاط خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024

هام/ انخفاض أسعار الدواجن…

هلاك كهل ال65 سنة غرقا بشاطئ الياسمين..

عاجل/ السجن لنائب سابق بتهمة شراء أصوات ناخبين لفائدة نبيل القروي في 2019

2024/07/16 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, سياسة


أصدرت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المحل عياض اللومي واحالته بحالة ايقاف، على أنظار المجلس الجناحي ليوم الثلاثاء القادم ، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة نزار لعوج لديوان أف أم .
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان المحل والقيادي بحزب ”قلب تونس” عياض اللومي لمدة 48 ساعة بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشبهة توزيع أموال على الناخبين من أجل حثهم على التصويت لفائدة المترشح نبيل القروي، باعتبار أن اللومي كان ضمن فريق حملته الانتخابية سنة 2019.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn