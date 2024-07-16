عاجل/ السجن لنائب سابق من أجل هذه التهمة..



أصدرت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المحل عياض اللومي واحالته بحالة ايقاف، على أنظار المجلس الجناحي ليوم الثلاثاء القادم ، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة نزار لعوج لديوان أف أم .

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان المحل والقيادي بحزب ”قلب تونس” عياض اللومي لمدة 48 ساعة بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشبهة توزيع أموال على الناخبين من أجل حثهم على التصويت لفائدة المترشح نبيل القروي، باعتبار أن اللومي كان ضمن فريق حملته الانتخابية سنة 2019.