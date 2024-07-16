استعدادا للبطولة: الافريقي يبرمج مباريات ودية مع هذه الأندية العربية

يسعى النادي الإفريقي لبرمجة مباريات ودية من الحجم الثقيل

يسعى الاطار الفني للنادي الإفريقي لبرمجة مباريات ودية من الحجم الثقيل على المستوى العربي، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقد تلقى الإفريقي مقترحا من فريق الرجاء البيضاوي المغربي لخوض مباراة ودية خلال تواجده في تربص تحضيري في تونس انطلاقا من 23 جويلية الجاري، في انتظار تحديد موعد لهذا اللقاء علما وأن الرجاء سيواجه الترجي وديا يوم 3 أوت. كما يدرس الوداد البيضاوي المغربي هو الآخر فكرة إقامة تربص في تونس وفي هذه الحالة فإنه سيواجه النادي الإفريقي وديا، إلى حين الحسم في هذه الفرضية بشكل نهائي من طرف الفريق المغربي.

المصدر: الاذاعة الوطنية