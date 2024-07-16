عاجل/ وضع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية لحوكمة توزيع المياه ومقاومة الاعتداءات والسرقات

في ظل تراجع مخزون المياه بالسدود فضلا عن ارتفاع كميات المياه المتبخرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مقابل تزايد الطلب على المياه، انتظمت امس الاثنين 15 جويلية 2024، جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والدّاخليّة، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وبحضور كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة رضا قبوج ومدير عام العمليات بوزارة الداخلية جوهر بودريقة وثلّة من الإطارات السامية للوزارتين.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة، فقد خصّصت الجلسة لتدارس سبل التّعاون بين هياكل الوزارتين لوضع خطة عمل لحوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة والعمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائيّة في ظل تواصل الشح المائي.

وبالمناسبة، أوصى وزير الفلاحة بمزيد احكام التّصرف في الموارد المائية المتاحة بما يمكّن من توزيعها بشكل متوازن وحسب الحاجيات والأولويات المطروحة بين مختلف المناطق والقطاعات لتفادي النقص الحاصل في مياه الشرب، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع للمحافظة على المكتسبات الوطنية من ثروة مائيّة وتجهيزات.