بسبب الانقطاع المتكرّر للماء والكهرباء: أهالي هذه المنطقة يحتجّون

نظّم عدد من أهالي ومتساكني معتمدية السوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء 16جويلية 2024، وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ المعتمدية، تمّ خلالها غلق الطريق الجهوية 83 الرابطة بين مدينة سيدي بوزيد والمكناسي بالعجلات المطاطية المحترقة.

وذلك على خلفية الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي التي أضحت تشهدها مناطق المعتمدية منذ مدة، وهو ما تسببت في اضطراب وانقطاع مياه الشرب.

كما عبر المحتجون كذلك عن استنكارهم الشديد واستغرابهم لما تشهده المدينة من تعطل أشغال تعبيد وصيانة الطريق الرئيسية للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات ومن ضعف تزويد الأهالي بمياه الشرب وعدم ربط مساكنهم بشبكة الصوناد.

موزاييك