بسبب الطعام.. زفاف يتحول إلى ساحة معركة!!



تحول حفل زفاف في ولاية أتر برديش الهندية لساحة معركة عندما اكتشف أهل العريس أن أموال والد العروس لم تكف لشراء اللحم والسمك، وقام العريس بطرد أهل العروس وغادر الزفاف.

وذكرت صحيفة india today أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا بعد اندلاع اشتباك في حفل زفاف في ولاية أوتار براديش بسبب عدم وجود الأسماك في قائمة الطعام.

وأوضحت أنه في يوم الخميس 11 جويلية، جاء العريس، أبهيشيك شارما، إلى قرية أناند ناجار في ديوريا مع موكب الزفاف للزواج من سوشما.

وبعد تبادل أكاليل الزفاف، تحرك أقارب العريس نحو قسم الطعام لتناول العشاء. لكنهم غضبوا عندما اكتشفوا أن هناك أطباق نباتية فقط.

وعلى الأثر نشب اشتباك بين العريس وأقاربه مع أقارب العروس، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة ضيوف حفل الزفاف وهم يلكمون ويركلون ويضربون بعضهم البعض بشكل عشوائي بينما كانت العائلتان تتجادلان.

روسيا اليوم