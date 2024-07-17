فريق حماية مدنية يشارك في إطفاء حريق على التراب الجزائري ومنع تسلله إلى الأراضي التونسية

شارك فريق تابع للحماية المدنية بجندوبة، مساء أمس الثلاثاء، مع الحماية المدنية الجزائرية في عملية إطفاء حريق اندلع بغابة في التراب الجزائري وتحديدا في الخط الحدودي على مستوي منطقة البياضة غار الدماء، وهو ما منع تسلل النيران إلى التراب التونسي، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه شاحنة وسيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى جانب شاحنة إطفاء تابعة لإدارة الغابات للمشاركة في عملية إخماد الحريق.

ويربط تونس والجزائر اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية يعود إلى عام 1985.

وانعقدت في جانفي الماضي بمدينة طبرقة لجنة تقنية مشتركة تونسية جزائرية في مجال الحماية المدنية، شاركت على إثرها فرق حماية مدنية تونسية وجزائرية في عمليات بيضاء لمواجهة حرائق الغابات في ولايتي سوق أهراس وتبسة الجزائريتين.

وذكرت تقارير إعلامية آنذاك أن الهدف من وراء هذا التعاون هو تطوير قدرات الحماية المدنية في البلدين وتفعيل توصيات اللجنة المشتركة التقنية لدعم العمل المشترك من أجل تعزيز الأمان والسلامة لمواطني البلدين ومجابهة التحديات البيئية والانسانية.