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وزيرة التجهيز تكشف أسباب تأخّر إنجاز مشروع مترو صفاقس

2024/07/17 أهم الأخبار, تونس, سياسة

خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، كشفت وزيرة التجهيز المكلفة بتسيير وزارة النقل بالنيابة سارة الزعفراني الزنزري أسباب تأخر إنجاز مشروع مترو صفاقس.
وقالت الوزيرة أن المشروع ضخم ومتشعّب وهو ما تسبّب في تأخير إنجازه.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن خطّي ترامواي على عشرات الكيلومترات وثلاثة خطوط ميترو خفيف بصفاقس، وأنّه تقرّر إنجاز المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتمت المصادقة على الدراسات من قبل الهيئة العامة للشراكة بين العام والخاص ومن قبل وزارة المالية في جوان 2022.
أما فيما يخصّ التأخير المسجل حاليا في إنجاز المشروع، أوضحت الوزيرة أن مردّه تعثّر تحرير الحوزة العقارية بالإضافة إلى شبكات المستلزمين على غرار الديوان الوطني للتطهير وشركة إتصالات تونس .
وأكدّت أنّ العمل جار لتجاوز كل الصعوبات قصد إنجاز المرحلة الأولى T1 على إمتداد 13.5 كلم.

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