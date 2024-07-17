بعد 17 عاما من وفاته.. اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق قسّا فرنسيا معروفا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القس الفرنسي الراحل هنري غرويس المعروف بالأب بيير راعي المشردين والمهمشين في فرنسا، متهم بالتحرش الجنسي بحق سبع نساء، بعد 17 عاما من وفاته.

واتهمت سبع نساء الشخصية العامة الفرنسية الراحلة آبي بيير، المعروفة بإنشائها حركات لمساعدة الفقراء والمشردين، بالتحرش الجنسي، بحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة “آبي بيير” التي أنشأها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي: “أبلغت سبع نساء عن سلوك يتوافق مع الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي الذي ارتكبه آبي بيير في أواخر السبعينيات حتى عام 2005”.

في عام 2023، تلقت جمعية “أيمايوس” الخيرية معلومات عن تحرش آبي بيير بإحدى النساء، وبعد ذلك، تم إطلاق تحقيق داخلي بالتعاون مع مؤسسة “آبي بيير” لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات أخرى مماثلة قد حدثت. وتبين أن إحدى النساء السبع كانت قاصرا وقت التحرش.

وتوفي آبي بيير عام 2007 عن عمر يناهز 94 عاما، وأصبح الشخصية المفضلة في استطلاعات الرأي أكثر من عشر مرات.

وفي عام 1949، أسس رئيس الدير حركة عمواس للفقراء والمشردين، وفي عام 1987 أسس مؤسسة آبي بيير للنضال من أجل الحق العالمي في السكن وتقديم المساعدة للمشردين.