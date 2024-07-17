الحشاني من طرابلس: تونس لا يمكن أن تكون دولة عبور أو لجوء

جدّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني الـتأكيد على أن تونس لا يمكن أن تكون دولة عبور أو لجوء للمهاجرين.

وفي كلمته اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة حل ملف الهجرة غير النظامية بشكل جماعي من دول المصدر والعبور ودول الهدف.

وحثّ الحشاني الدول الأوروبية على مضاعفة مساعداتها المالية لمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء.

وأكد رئيس الحكومة أن السبيل الأفضل للقضاء على مسالك الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها، يكون بتوفير التنمية والثروة للشباب وبتسيير الهجرة النظامية بالتوازي مع تسوية النزاعات والأزمات بمنطقة الساحل والصحراء.