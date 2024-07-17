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مفاوضات الإفريقي: بن شريفية يتراجع.. والشعلالي على الخط

2024/07/17 أهم الأخبار, تونس, رياضة


تراجع الحارس السابق للترجي التونسي معز بن شريفية، عن صفقة مع النادي الافريقي ليقرر عدم الإمضاء مع فريق “باب جديد”، رغم أنه قطع أشواطا كبيرة في المفاوضات التي شملت حتى التفاصيل المالية، وبعد ان أجرى الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله للفريق، حسبما نقلته اذاعة موزاييك.
وحسب ذات المصدر فان النادي الإفريقي مهتم بالتعاقد مع القائد السابق للترجي غيلان الشعلالي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق “باب سويقة”.
وقد تلقى الشعلالي اتصالا من أحد مسؤولي النادي الإفريقي من أجل التعبير عن رغبة النادي في التعاقد معه، في انتظار مصير المفاوضات.

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