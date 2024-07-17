المصادقة على تنقيح القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد التي تتقيد بها وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماع عقده اليوم الاربعاء، باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، على تنقيح قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 ، المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

وقد حضر اجتماع مجلس الهيئة بالخصوص، نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة، وعضو المجلس والناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي منصري، وأعضاء مجلس الهيئة نجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس ومحمود الواعر وبلقاسم العياشي، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

يشار الى أن قرار هيئة الانتخابات عدد 8 المؤرخ في 20 فيفري 2018 ، المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، يتضمن أربعة أبواب، حيث يتناول الباب الاول الأحكام العامة، ويعنى الباب الثاني بالقواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام، ويتعلق الباب الثالث بالقواعد الخاصة المتعلقة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، في حين يتطرق الباب الرابع الى العقوبات.