أرقام مفزعة/ حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة تواصل ارتفاعها..

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الخميس, أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع من أكتوبر الماضي, ارتفعت إلى 38.848 شهيدا و89.459 مصابا.

وأوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية, راح ضحيتها 54 شهيدا و95 جريحا, مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 38.794 فلسطينيا وإصابة 89.364 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع, وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.