صادم/ ايقاف قاصر من أجل هذه التهمة..

أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، اليوم الخميس 18 جويلية 2024، أنه تبعا لتعهد فرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث في عدد 03 قضايا موضوع “الاضرار عمدا بملك الغير الخاص” وذلك على اثر تعرض 03 سيارات الى الإضرار عمدا أثناء مرورهم بمفترق الدائرة البلدية ببئر شلوف من قبل شخص بواسطة آلة حادة “سيف”، وبعد إجراء التحريات الميدانية اللازمة وبمعاينة كاميرات المراقبة المركزة بالمكان أمكن التعريف بالمشتبه فيه ”قاصر من مواليد سنة 2008” وتم القبض عليه،

وأضاف المصدر ذاته، أنه باقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية وسماعه بحضور المسؤول المدني اعترف بكل ما نسب إليه.

وبمراجعة النيابة العمومية بنابل أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.