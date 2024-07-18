بنزرت: استرجاع 53 هك من الأراضي الدولية الفلاحية بمنطقتي الخربة وبومخيلة بمعتمدية ماطر

تولت اللجنة الاستشارية الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية، استرجاع 53 هك من الأراضي الدولية الفلاحية بمنطقتي الخربة وبومخيلة بمعتمدية ماطر، من ولاية بنزرت، تلدد مستاجروها في أداء ما عليهم من معاليم كراء لفائدة الدولة لعدة سنوات، حسب معتمد المنطقة بالنيابة زياد حرز الله.

وبين المصدر ذاته لصحفي “وات” ان اللجنة التي يترأسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، تركبت من مصالح الولاية والمعتمدية واملاك الدولة وديوان الأراضي الدولية، علاوة على مصالح الحرس الوطني وعمد المنطقة، وقد تم تنفيذ قرارات الاسترجاع دون إشكاليات بمنطقة الخربة وبلغت مساحة الأراضي الدولية الفلاحية 47 هكتارا، بينما بلغت مساحة الأراضي الدولية المسترجعة في منطقة بومخيلة 6 هكتارات .

يشار الى انه يتم تحويز الأراضي المسترجعة لمصالح ديوان الاراضي الدولية، الى حين اعادة إتمام إجراءات توظيفها من جديد عبر اعلان بتة عمومية في الغرض، حسب تاكيد المصدر نفسه.