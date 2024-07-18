صادم/ الدراجات النارية تتسبّب في مقتل 28 شخصا خلال جويلية الجاري!!

كشف ممثل المرصد الوطني للمرور العميد هيثم شعبان، اليوم الخميس 18 جويلية 2024، أنه تم تسجيل 28 قتيلا منذ بداية شهر جويلية بسبب الدراجات النارية.

وأضاف شعبان في تصريح لموزاييك، أن الكثافة المرورية تتضاعف في فصل الصيف وأغلب المواطنين يستعملون الدراجات للتنقل.

وتابع قائلا: ” الدراجة النارية هي أكثر وسيلة مساهمة في سقوط قتلى..ورغم تراجع عدد الضحايا في الحوادث الأخرى إلا أن المستوى ارتفع بالنسبة لحوادث الدراجات بنسبة 34 بالمائة..”

و وفق معطيات المرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية، فقد تراجعت حوادث المرور بنسبة تتجاوز 22% منذ بداية السنة إلى غاية الـ13 جويلية الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.

وأظهرت المعطيات أنه تم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تسجيل 2528 حادثا خلّفت 537 قتيلا و3500 مصابا.