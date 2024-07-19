محتجّون يغلقون هذا الطريق بسبب الانقطاع المتواصل للماء

عادت منذ قليل حركة المرور على مستوى مفترق ”عين مناخ” بمدينة الكاف بعد تدخل الوحدات الامنية ومسؤولين من ‘الصوناد’ و’الستاغ’ باقليم الكاف لفض احتجاج عدد من المواطنين الذين قاموا بغلق الطريق على خلفية الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب.

ويذكر ان السلطات الجهوية بولاية الكاف اتخذت جملة من التدابير لضمان تزويد الوسط الحضري بالولاية بالماء الصالح للشراب وتجنب الانقطاعات التي تحدث على شبكة التزود وذلك خلال جلسة عمل بمقر الولاية ودعوة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الى الاسراع بربط الآبار التي تم حفرها منذ شهر جانفي الماضي في كل من معتمديات قلعة سنان وتاجروين ونبر والسرس والكاف الغربية بهدف توفير موارد مائية اضافية لفائدة المتساكنين.

كما دعت الى ربط بعض الآبار التابعة للخواص بشكبة “الصوناد” بصفة ظرفية لا تتعدى فترة الصيف مع التأكيد على انجاز حفريات استباقية لآبار جديدة خلال السنة القادمة استعدادا للموسم الصيفي المقبل.

المصدر: موزاييك