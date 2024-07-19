عاجل/ البحيري يعلّق إضرابه عن الطعام



قرر نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، اليوم الجمعة، تعليق إضرابه عن الطعام، حسبما افادت به هيئة الدفاع في بلاغ لها.

وجاء قرار البحيري على اثر النداءات التي توجه بها عدد من الشخصيات الوطنية والحقوقية، والزيارة التي أداها العمداء محمد الفاضل محفوظ وشوقي الطبيب والاستاذ الطاهر يحيى عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتكليف من عميد المحامين والاستاذ العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والاستاذ عدنان بن رمضان عضو الفرع، ووفد عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وممثلين عن هيئة الدفاع الأستاذين امين بوكر وامان الله مورو.