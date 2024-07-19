عاجل/ من برج الخضراء: رئيس الجمهورية يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية

اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 19 جويلية 2024، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 اكتوبر 2024.

وقال رئيس الدولة انه اختار برج الخضراء ليؤكد ان تونس موحدة من اخر نقطة في الشمال الى اخر نقطة في الجنوب.

ودعا رئيس الدولة جميع المزكين للانتباه من الاندساس والمغالطة، وان لا يقبلوا اي مليم من اي جهة كانت.

كما شدد على ضرورة التعويل على قدراتنا الذاتية.

كما دعا الى عدم شخصنة السلطة، مؤكدا ان القضية اليوم تتعلق بتونس لان الجميع عابرون وتونس هي من ستبقى.

وختم رئيس الدولة بالقول “عات تونس حرة مستقلة ابد الدهر.

