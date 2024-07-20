الغاء الدورة 31 لهذا المهرجان..

أعلنت جمعية مهرجان سيدي علي بنعون الدولي، في بلاغ أصدرته أمس الجمعة 19 جويلية 2024، التخلّي عن تنظيم الدورة 31 المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة بين 4 و8 أوت القادم، وعدم تحمل أيّ مسؤولية في التنظيم والتسيير أو في الإعداد.

وأعلنت الهيئة أيضا إلغاء لزمة الإنتصاب التجاري للمهرجان، وذلك على خلفية “غياب الدعم المادي إلى حدّ الآن من كلّ الجهات الوطنية ومن المجلس الجهوي بسيدي بوزيد وهو الذي لا يسند على البرامج ولا على أهمية المهرجان في التنمية المحلية وفي كونه مورد رزق للآلاف والعديد من الفئات الهشة وتشعبه وتعطيله لمؤسسة تنمية المهرجانات باستثناء منحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

وكذلك على خلفية “تأخر الرعاية والمرافقة من السلط المعنية الجهوية والوطنية التي من شأنها حل الإشكاليات العالقة في التهيئة والإعداد الجيد لإنجاح المهرجان”، فضلا عن الإشكاليات الأخرى والمتعلقة منها أساسا بـ “التزود بمياه الشرب في المنطقة وضعف التيار الكهربائي”، وفق نصّ البلاغ.