عاجل/ استهداف سفينة من طرف الحوثيين قبالة سواحل المخا في اليمن..

وسط توتر مستمر في قبالة سواحل اليمن بسبب هجمات الحوثيين على السفن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن هجومين على سفينة على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي المخا مما ألحق أضرارا طفيفة بالسفينة.

وأبلغ ربان السفينة عن وقوع “هجومين، اليوم السبت، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضاً بالقرب من السفينة”.

وقال الربان إن “السفينة وطاقمها بخير”، بحسب وكالة “رويترز”.

إلى ذلك تلقت الهيئة في وقت سابق اليوم بلاغا عن واقعة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية حدثت في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأضافت الهيئة أن تلك الواقعة لا تزال قيد التحقيق.