عاجل/ متحور كورونا الجديد سريع الانتشار..مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية يكشف ويوضح..

قال مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الدكتور رياض دغفوس، إن متحور كورونا الجديد سريع الانتشار لكنه لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور دغفوس، اليوم السبت 20 جويلية 2024، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن من علامات الإصابة بالمتحور الجديد السعال وآلام المفاصل وارتفاع درجة حرارة الجسم وضعف حاستا التذوق والشم.

ولفت مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية إلى أن هذا المتحور قد تكون له انعكاسات سلبية على كبار السن وحاملي بعض الأمراض.

كما شدد الدكتور رياض دغفوسن على أن حالات الإصابة بهذا المتحور في تونس نادرة.