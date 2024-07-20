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عاجل/ توقّف خدمة الفحص الفني وتسجيل اضطراب بالمواعيد..

2024/07/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

توقّفت بالكامل خدمة الفحص الفني للسيارات بمركز الفحص الفنّي بسوسة اليوم اثر عطب أسفر عن توقّف الأجهزة الكهربائية بالمركز وبقيت ابواب المركز مغلقة امام طابور من السيارات.

ووفق توضيح رئيس مركز الفحص الفني، منذر بن مريم، في تصريح لاذاعة الجوهر اف ام فإنّه تم التفطّن الى العطب منذ الصباح الباكر عند محاولة تشغيل التجهيزات استعدادا لفتح الأبواب لاستقبال الحرفاء الا ان العطب حال دون ذلك.
ووفق ذات المسؤول، تم اشعار سلطات الاشراف بالحادث كما تم الاستنجاد بمؤسسة متخصصة لتحديد سبب العطب الذي تبين انه بسبب انقطاع الكهرباء من احد المولدات التابعة لشركة ستاغ، معربا عن أمله في استئناف خدمة الفحص الفني بداية من الاثنين المقبل.

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