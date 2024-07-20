عاجل/ تطورات جديدة في قضية بسيس والزغيدي..

قررت محكمة الاستئناف بتونس تعيين جلسة يوم 30 جويلية 2024 للنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية القاضية بسجن كل من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة عام واحد بحساب ستّة أشهر عن كل قضية من القضيتين المنشورتين في حقهما وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقتي ايداع بالسجن في حق برهان بسيس ومراد الزغيدي واحالتهما على أنظار المجلس الجناحي، حيث حوكما من أجل قضيتين منشورتين في حق كل واحد منهما وذلك من أجل تهم تتعلق بتعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وإرسال واعداد الأخبار واشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير، واستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته .

وتقرر سجن بسيس ومراد الزغيدي مدة ستّة أشهر عن كل قضية منشورة في حقهما.