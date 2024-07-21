بسبب خلاف في جلسة خمرية.. مقتل أربعيني ضربا بالحجارة في سوسة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة اليوم الأحد 21 جويلية 2024 بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ضدّ ثلاثة شبّان من بينهم قاصران حسب الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.

ويأتي قرار فتح البحث التحقيقي إثر وفاة شخص من مواليد 1984 متأثرا بإصابات بليغة نتيجة الإعتداء عليه بالعنف والضرب بالحجارة من قبل المعتدين.

وأشار الشريف في تصريح لموزاييك إلى أنّ خلافا نشب بين الجناة والضحيّة أثناء جلسة خمرية.

وقد تمكنت وحدات الأمن بمنطقة سوسة الجنوبية من القبض على مرتكبي جريمة القتل وتم الإحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث.