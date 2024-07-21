عاجل/بايدن يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكيّة…

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر, وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف بايدن إنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن “أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي”.

وفي تغريدات نشرها على صفحته على منصة “إكس” قال بايدن “كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم”.

وواجه بايدن في الفترة الأخيرة دعوات متزايدة للانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء محاولته لإعادة انتخابه بعد أدائه الضعيف في مناظرة أمام ترامب الشهر الماضي، وتساؤلات عن قدراته الذهنية والبدنية.

رويترز