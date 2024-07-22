هذا عدد المترشحين للرئاسية الذين سحبوا أنموذج التزكيات..

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين 22 جويلية 2024، أن 86 مترشحا محتملا للرئاسية سحبوا أنموذج التزكيات.

وأوضح محمد التليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية أن المترشحين المحتملين شرعوا في جمع التزكيات.

وقد سبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية عقدتها يوم 4 جويلية، عن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وشروط الترشح والتي من ضمنها تقديم المترشح لتزكيات من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي.

ويتطلب ذلك تزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والاقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية أوالجھوية أو والإقليمية أو البلدية أو من 10 آلاف ناخب موزعين على 10 دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة.