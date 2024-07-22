68 تبليغا بانقطاع المياه أمس الأحد بهذه الولاية

أفاد المرصد التونسي للمياه أن تطبيقية ”واتش واتر” التابعة له سجلت أمس الأحد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي تراوحت بين 40 و46 درجة، 68 تبليغا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية (تتصدر ولاية المنستير بـ 𝟏𝟓 تبليغ تليها صفاقس بـ 𝟏𝟐 وسوسة بـ 𝟏𝟏 تبليغ ثم ولاية قفصة بـ 𝟏𝟎 تبليغات)، كما شهدت ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا (غلق الطريق على مستوى طريق قابس).

وأضاف المرصد أنه تم رصد أكثر من 𝟓𝟎 انقطاعا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين.

وعبر المرصد عن استنكاره ”للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية و استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب الى الامام معولا على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية”.

ودعا إلى ”ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء و الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصائفة”.

كما دعا إلى ”اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية”.