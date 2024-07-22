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التخفيض بدرجة واحدة تحت الـ26 للمكيف يترتب عنه زيادة بـ7% في الفاتورة

2024/07/22 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


أكد مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد القادر البكّوش، إن أفضل وضع للمكيف في الصيف هو أن تكون درجة الحرارة عند 26 درجة مئوية للحفاظ على التوازن بين الراحة واقتصاد الطاقة.
و افاد البكوش في تصريح للإذاعة “الوطنية” ،اليوم الإثنين 22 جويلية 2024، أن التخفيض بدرجة واحدة يترتّب عنها زيادة بـ7% في الاستهلاك وفي الفاتورة.
و اشار إلى أن وضع للمكيف في الصيف هو أن تكون درجة الحرارة عند 22 درجة مئوية ينجر عنها زياة تصل إلى 30 بالمائة في الاستهلاك وفي الفاتورة.
ودعا مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتعديل المكيف في حدود 26 درجة وغلق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل المكيف.

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