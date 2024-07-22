منذ عام 2000.. مسلسل “سيمبسون” تنبأ بصعود كامالا هاريس!!

كالعادة، ومثلما حدث بأحداث عديدة حول العالم، تظهر الإشارة إلى مسلسل الرسوم المتحركة الشهير “عائلة سيمبسون” The Simpsons، وهذه المرة تمت الإشارة إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

ومنذ ليل أمس الأحد، حين أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، ودعمه لنائبته كمرشحة للحزب الديمقراطي، واسم كامالا هاريس تحت الأضواء.

وتزامنا، شارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مسلسل “عائلة سيمبسون”، قالوا إنها تنبأت بترشح كامالا هاريس للرئاسة الأميركية، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة التوقعات المثيرة للجدل التي أطلقها المسلسل.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا إندبندنت” The Independent البريطانية، فإن هذه اللقطات تعود إلى حلقة الموسم 11، التي تحمل عنوان “بارت إلى المستقبل” Bart to the Future، والتي ظهرت فيها شخصية ليزا سيمبسون بعد توليها منصب رئاسة الولايات المتحدة، وكانت ترتدي ملابس شبيهة جداً لإحدى ملابس هاريس، التي كانت قد ارتدتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2021، حيث ارتدت في الاثنتين أقراطاً من اللؤلؤ وقلادة من اللؤلؤ وسترة بنفسجية.

وقد عُرضت هذه الحلقة في عام 2000.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقع فيها مسلسل “عائلة سيمبسون” وقوع أحداث سياسية مهمة، حيث سبق أن توقع فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2017، وتنبأ بأعمال الشغب في الكابيتول.

العربية.نت