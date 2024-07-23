عاجل/ قرار هام من الفيفا يخص الجامعة التونسية لكرة القدم

اعلن مجلس الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بلاغ اليوم الثلاثاء، عن قراره بتعيين لجنة تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم.

وأوضح الاتّحاد، أن قراره ” أتى إثر مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغاية توفير سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية ومراجعة نظامها الأساسي ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع إطارها التنظيمي الجديد”.

وذكّر الاتّحاد بأنّ “المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 31 جانفي 2025”.

وستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء، الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين FIFA والاتحاد القاري المعني.

وتماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA، سيخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم