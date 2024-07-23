اتحاد الفلاحين بالقيروان: خسائر كبيرة بسبب إشاعة “الدلاّع”

أكد رئيس الاتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان، المولدي الرمضاني، أنّ صابة الدلاع سليمة وصالحة للاستهلاك، عكس ما تمّ تداوله بخصوص تضرّر الصابة بسبب الأدوية والأسمدة حيث أصبحت تُمثّل خطرا على صحة المستهلكين.

وأضاف الرمضاني، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، أنّ استعمال الأسمدة مسألة طبيعية من أجل نمو النباتات والزهور، باعتبار أنّها مصنفة مادة غذائية والفلاّحون لا يستعملون بتاتا “ماء البطارية” مثلما يزعمون.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنّ الأخبار الكاذبة المتعلقة بـ “خطر الدلاع على صحة المستهلك” تسبّبت في خسائر كبيرة للمنتجين، وهو ما أدّى إلى انهيار كبير للأسعار.

وكشف الرمضاني أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شرع في تقديم شكوى ضدّ من نشر هذه الإشاعة.