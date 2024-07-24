بشرى سارة: ستصرف اليوم..زيادة في الأجور لهؤولاء..

افادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه سيتمّ اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024 صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جويلية الحالي في القطاعيْن العمومي والخاص وجرايات العَجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وللإشارة فإنّه سيتمّ صرف الجرايات مُعدّلة ومُتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المُتَقَاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يَتَقَاضون منح الشيخوخة.

كما ذكّرت الوزارة، أنّه سيتّم تمتيع المُتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة بمفعول الزيادة المقررة من 180 دينار إلى 240 دينار في جرايات شهر جويلية 2024.