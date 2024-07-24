صادم/ طردوه من المستشفى فوضع ثعبان في قسم الانعاش..!!

أكّد شوقي حمودة مدير مستشفى سهلول بولاية سوسة اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، تلقيه ليل الثلاثاء اتصالا من زميله يفيد بتعرض مواطن للدغة ثعبان ببهو قسم الانعاش، تسرب من إحدى الالات المجودة هناك .

وأضاف: ”طلبت من إدارة المستشفى قبل كل شيء التثبت في اسباب وجود المواطن في قسم الانعاش ليلا ليتبين أنّه غير مسجل في قائمة المرضى الوافدين على المستشفى ما يعني أن وجوده في ذلك القسم مشكوك فيه” متابعا: ”وبعد العودة إلى كاميرات المراقبة تبين أنّ المعني بالأمر دخل المستشفى ليلا حاملا في يده كيسا وعند وصوله إلى قسم الانعاش قام باخراج ثعبان نافق من الكيس ووضعه أمام قسم الإنعاش وقام بمسرحية تعرضه إلى لدغة ثعبان أثناء تطوعه لقتله”.

وأوضح مدير المستشفى في تصريح لاذاعة موزاييك أن المعني بالأمر كان يعمل حارسا في المستشفى المذكور قبل طرده لأسباب أخلاقية، وفق تصريحه، وأنّ إقدامه على ذلك ليس انتقاما بل من أجل الإيهام بأن المؤسسة الصحية في حاجة إلى خدمات.

وأكّد أنّه تم الاتصال بالأمن وقد تم تحويله في الحال الى مركز الشرطة وعرضه على النيابة العمومية التي اذنت بالاحتفاظ به الى حين البتّ في الحادثة قضائيا.