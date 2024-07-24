موسع : الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 536،6 مليون دينار موفى جوان 2024

سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1834،7 مليون دينار في موفى جوان 2024 مقابل عجز بقيمة 536،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 154،5 بالمائة نهاية جوان 2024 في حين بلغ المعدل ذاته 86،7 بالمائة موفى جوان 2023، وفق معطيات نشرها، الإربعاء، المرصد الوطني للفلاحة.

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 1ر49 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 4ر16 بالمائة ويعزى هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت

الزيتون (8ر87 بالمائة ) والتمور (3ر22 بالمائة) ومنتوجات الصيد البحري (8ر14 بالمائة) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (22 بالمائة ) وواردات السكر

( 7ر54 بالمائة) والزيوت النباتية (7ر2 بالمائة)

وسجلت صادرات زيت الزيتون إلى موفى شهر جوان 2024 ارتفاعا، حيث بلغت قيمتها

6ر340 م د مقابل 3ر1813 م د إلى موفي شهر جوان 2023 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 5ر65 بالمائة مقابل 52 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 4ر16 بالمائة لتبلغ 9ر3363 م د أي ما يمثل 4ر 8 بالمائة من

جملة الواردات وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 1ر1713م د مسجلة تراجع بنسبة 22 بالمائة بالمقارنة مع موفى شهر جوان 2023.

ومثلت حصة واردات الحبوب9ر50 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفي شهر جوان 2024 مقابل 6ر54 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وخصت هذه الشراءات بالأساس القموح والذي بلغت قيمتهما 9ر1134 م د، لتمثل 2ر66 بالمائة من واردات الحبوب.

وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 14 بالمائة ، فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ 9ر20 بالمائة

وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بـ 7ر2 تبلغ 419 م د صاحبه انخفاض في معدل سعر توريدها بنسبة 2ر20 بالمائة

وسجلت قيمة واردات السكر تراجعا بـ 7ر54 بالمائة ، فيما سجل معدل سعر توريده ارتفعا بـ 5ر26 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة

وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى شهر جوان من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من

السنة الفارطة، حيث بلغ 6ر8016 م د مقابل 7ر8684 م د خلال سنة 2023 وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 2ر2 بالمائة المقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنقضية مقابل ارتفاع طفيف للواردات بنسبة 04ر0 بالمائة وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة8ر31953م د عند التصدير و4ر39970 م د عند التويد