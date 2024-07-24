وفاة ثمانية بحارة في غرق سفينة صيد قبالة هذه الجزر..#خبر_عاجل

لقي ثمانية بحارة حتفهم في غرق سفينة صيد قبالة جزر فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي، كان على متنها 27 شخصا، بينهم 8 مواطنين روس، و10 إسبان.

ونقل وفد حكومي من جاليسيا، المنطقة الواقعة في شمال غرب إسبانيا، عن السلطات البحرية في جزر فوكلاند أن ثمة “14 ناجيا وثمانية قتلى وخمسة مفقودين”.

من جهتها، لم تعلن السلطات البحرية في جزر فوكلاند بعد عن أي حصيلة للضحايا إثر غرق قارب “أرجوس جورجيا” جراء عاصفة قوية، وكان على متنه 27 من أفراد الطاقم.

وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني: إن “عشرة ركاب من أصل إسباني كانوا على متنه”، مضيفا أن “بعضهم علماء”.

ووفقا لموقع قناة “روسيا اليوم”، فقد لقي مواطنان إسبانيان حتفهما، وفقد اثنان آخران حسب ما أعلنت سلطات منطقة جاليسيا التي ينحدر منها البحاران المتوفيان.

ومن جهتها، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية: “كان من بين أفراد الطاقم 10 مواطنين إسبان بمن فيهم القبطان”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القارب كان يحمل أيضا أفراد طاقم من روسيا وإندونيسيا وأوروغواي وبيرو.

وقالت سلطات جاليسيا إن “جميع الناجين في صحة جيدة، ولم يبلغ إلا عن عدد قليل من الإصابات الطفيفة”، مشيرة إلى أن الناجين في طريقهم إلى ميناء ستانلي عاصمة الأرخبيل لإدخالهم مستشفى الملك إدوارد السابع التذكاري.