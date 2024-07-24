مجلس نواب الشعب : 67 نائبا يطلبون فتح دورة استثنائية في العطلة البرلمانية لعرض مقترحي قانونين

طلب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب فتح دورة استثنائية للمجلس خلال العطلة البرلمانية وبرمجة جلسة عامة لعرض مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي الخاص وبتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية في قانون المالية لسنة 2024 كانا أحيلا على اللجان المختصة وصدر في شأنهما تقريران.

وأفاد النائب صابر المصمودي رئيس كتلة “الأحرار” بالمجلس، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن 67 عضوا بمجلس نواب الشعب أودعوا اليوم مطلبا يتعلق باقتراح فتح دورة استثنائية في العطلة البرلمانية لعرض مقترحي القانونين، عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وينص الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد”.

وأضاف المصمودي أن مقترحي القانونين المزمع النظر فيهما خلال الدورة الاستثنائية يتعلق أحدهما بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص ووقع إيداعه يوم 10 أكتوبر 2023، في حين يتعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 ويعنى بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية بقانون المالية لسنة 2024، وجرى إيداعه يوم 29 أفريل الماضي.