وجدا المفاتيح في الباب: هذا ما تقرر في حق قاصرين سرقا بنكا في النصر

أصدر قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقتي إيداع بمركز الجانحين بالمروج في حقّ شابين قاصرين، من اجل السرقة من داخل فرع بنكي بالنصر، حسب ما أكّده مصدر مطلع لموزاييك.

وتفيد معطيات الواقعة بانّ المظنون فيهما كانا مارين أمام فرع بنكي تابع لبنك خاص بجهة حي النصر يوم السبت الماضي، فلفت انتباههما وجود مفاتيح على قفل الباب الخارجي للفرع فانتزعاها من القفل وواصلا سيرهما إلى وجهة أخرى.

وحسب ذات المصدر، فقد عاد الشابان القاصران إلى الفرع البنكي بعد تراجع الحركة بالمكان وفتحا الباب وولجا إلى الداخل، حيث فتّشا مكاتب الفرع قبل الاستيلاء على حاسوبين وهاتف ومغادرة المكان.

وإثر إيقاف أعوان الشرطة العدلية بأريانة المدينة، تبيّن أنّ أحد موظفي الفرع البنكي نسي المفاتيح معلقة على قفل الباب الخارجي.