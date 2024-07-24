القبض على مروّع سكان حي الخضراء بـ”البراكاجات”

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب روّع سكان حي الخضراء بالبراكاجات باستعمال سيف وسكين كبيرة الحجم، وفق ما أكّده مصدر مطلع لموزاييك.

وحسب ذات المصدر فان المظنون فيه عنصر خطير جدا ويحمل كنية معروفة، حيث يترصد ضحاياه خلال ساعات الظلمة وخلو المكان من المارة، ليختلي بضحيته ويشهر في وجهه سيفا أو سكينا كبيرة الحجم ويهدده بواسطتها قبل أن يجبره على تسليمه ما لديه من أغراض كالهاتف أو حافظة النقود أو أيّ أغراض أخرى.

ونجح اعوان مركز حي الخضراء في مرحلة أولى في تحديد هوية المظنون فيه، قبل المرور لاحقا إلى رصد تواقيت تحركه وظهوره وأماكن تحصنه، حيث تمكنوا وبمقتضى إذن قضائي، وخلال ساعات الفجر الأولى، من مداهمة بناية قديمة يتحصن بداخلها ونجحوا في إلقاء القبض عليه وحجز أسلحة بيضاء مختلفة وقطع من الزطلة.

وبعرض المظنون فيه على عدد من المتضررين والمتضررات تعرفوا عليه وتمسكوا بالتتبع العدلي في حقه حيث اعترف بتورطه في ارتكاب عديد البراكاجات ليتقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث.