عاجل/ الأمن التونسي يطيح بالمتورطين في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة

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2024/07/24 أهم الأخبار, تونس, سياسة, ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024 أن السلطات التونسية تمكنت من الإطاحة بالمُتهمين في محاولة اغتيال ”عبد المجيد مليقطة”، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وسبق أن أعلن مكتب النائب العام الليبي عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن طريق سيارة مفخخة بالقرب من الطريق الدائري الثالث بطرابلس .

وفي تفاصيل العملية، قالت الداخلية الليبية إن المتهمين أربعة أشخاص فروا إلى التراب التونسي بعد القيام بجريمتهم، وتم التنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية والقبض عليهم في تونس.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية وجلبهم إلى مكتب النائب العام.

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