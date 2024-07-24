عاجل/ اكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية في هذه الولاية

تم اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، اكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية بمنطقة عين نوبة 3 من ولاية القصرين، حسبما أعلنته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في بلاغ.

وأكدت مندوبية الفلاحة تحوّل أعوان خلية الإرشاد الفلاحي بالقصرين بالتنسيق مع السلط المعنية على عين المكان وقيامهم بالمسح الصحي والمراقبة لغراسات التين الشوكي، فضلا عن مداواة وحرق كروم التين الشوكي المصابة وجمع الفواضل المحروقة وردمها.

يذكر أن مناطق مختلفة في القصرين شهدت ظهور بؤر للحشرة القرمزية التي تصيب نباتات التين الشوكي، قبل تدخل مختلف الهياكل المتداخلة عبر البروتوكول المعتمد من وزارة الفلاحة لمكافحة هذه الآفة.