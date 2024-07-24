عاجل/ إندلاع حريق بجبل البياض في برڨو

القبض على مروّع سكان حي الخضراء بـ”البراكاجات”

وجدا المفاتيح في الباب: هذا ما تقرر في حق قاصرين سرقا بنكا في النصر

بلغ سعره 30 دينار: إرشاد المستهلك تشجع على مقاطعة “الكرموس”

عاجل/ اكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية في هذه الولاية

2024/07/24 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تم اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، اكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية بمنطقة عين نوبة 3 من ولاية القصرين، حسبما أعلنته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في بلاغ.
وأكدت مندوبية الفلاحة تحوّل أعوان خلية الإرشاد الفلاحي بالقصرين بالتنسيق مع السلط المعنية على عين المكان وقيامهم بالمسح الصحي والمراقبة لغراسات التين الشوكي، فضلا عن مداواة وحرق كروم التين الشوكي المصابة وجمع الفواضل المحروقة وردمها.
يذكر أن مناطق مختلفة في القصرين شهدت ظهور بؤر للحشرة القرمزية التي تصيب نباتات التين الشوكي، قبل تدخل مختلف الهياكل المتداخلة عبر البروتوكول المعتمد من وزارة الفلاحة لمكافحة هذه الآفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn