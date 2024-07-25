حريق في مدينة الألعاب “دحدح”: الحماية المدنية تكشف التفاصيل..#خبر_عاجل

اكد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس العميد منير الريابي اليوم، الخميس 25 جويلية 2024، اندلاع حريق بمدينة ألعاب بتونس العاصمة، في حدود الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء، مشيرا إلى أنّه تمّت السيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية.

وأوضح العميد منير الريابي في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ هذا الحريق الذي نشب في “مشغل” السيارات الصغيرة، يُعتبر بسيطا وفي منطقة معزولة.

وشدّد المتحدّث على أنّ مثل هذه المؤسّسات مطالبة بالالتزام بإجراءات السلامة، مشيرا في هذا الخصوص إلى الفضاءات غير القانونية التي تنصب عشوائيا، والتي لا بدّ من خضوعها للترخيص من مصالح الحماية المدنيّة ومراقبتها من قبل السلط المختصّة، وفق تأكيده